Пример для подражания: японские футболисты убрались в раздевалке после поражения от Бельгии

Болельщики сборной Японии убрали за собой мусор на «Ростов-Арене» после матча в 1/8 финала с командой Бельгии.

Фото были опубликованы в Twitter . На них изображены вежливые гости из «страны восходящего солнца», собирающие мусор в специальные мешки.

«Каким бы обидным ни было сегодняшнее поражение, они все равно убирают за собой мусор после игры. Вы просто супер, болельщики сборной Японии», - гласит подпись в официальном аккаунте ЧМ-2018.

Также отличилась и сама сборная Японии – в Сети сообщается, что после обидного поражения футболисты убрали за собой раздевалку и оставили на столе табличку с надписью «спасибо».