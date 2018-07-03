Пример для подражания: японские футболисты убрались в раздевалке после поражения от Бельгии
Японские фанаты кажется решили преподать всем урок мирового этикета и показать, как важно и нужно оставаться человеком даже после поражения от Бельгии.
Фото: twitter / fifaworldcup
Болельщики сборной Японии убрали за собой мусор на «Ростов-Арене» после матча в 1/8 финала с командой Бельгии.
Фото были опубликованы в Twitter. На них изображены вежливые гости из «страны восходящего солнца», собирающие мусор в специальные мешки.
«Каким бы обидным ни было сегодняшнее поражение, они все равно убирают за собой мусор после игры. Вы просто супер, болельщики сборной Японии», - гласит подпись в официальном аккаунте ЧМ-2018.
Также отличилась и сама сборная Японии – в Сети сообщается, что после обидного поражения футболисты убрали за собой раздевалку и оставили на столе табличку с надписью «спасибо».
Напомним, что в результате напряженного матча в 1/8 ЧМ-2018 Бельгия вырвала победу у сборной Японии на последних секундах игры (3-2).