Итальянские СМИ предрекли России быструю победу над НАТО

Транспортная инфраструктура Европы является очень большой проблемой для Северного альянса, а России эти трудности могут сыграть на руку. Состояние дорог, мостов, разница железнодорожной колеи, а так же бюрократические нестыковки между соседними странами: все это сильно затруднит перемещение военной техники НАТО в случае конфликта. А вот российские войска смогут быстро добраться до любой точки фронта. Об этом говорится в аналитической статье Лоренцо Вита для портала Gli Occhi Della Guerra.

Даже несмотря на то, что США тратят огромные деньги на модернизацию баз в Восточной Европе, все эти расходы будут бесполезны, если альянс не сможет гибко реагировать на изменение линии фронта. А по мнению автора статьи, пока данное преимущество на стороне России.

«Европейские дороги узки, мосты слабы, а времени требуется очень много. К тому же между разными странами существует слишком много правовых нестыковок», - говорится в статье.

На сегодняшний день Россия превосходит НАТО в скорости развертывания войск. И чтобы сократить этот разрыв, альянсу необходимо потратить миллиарды евро на модернизацию дорожной инфраструктуры Европы.

Сейчас из-за бюрократических сложностей у США уходит несколько недель на переброску войск через Германию и Польшу к берегам Черного моря.

Проблема транспортной инфраструктуры в Европе поднимается уже не впервые. Уже говорилось о том, что командование альянса не успеет вовремя перебросить свои войска на восток из-за плохих дорог в Прибалтике.