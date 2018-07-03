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Западные СМИ уже не смогут писать о «потемкинских деревнях» - Захарова о восторженной реакции гостей ЧМ-2018

Дмитрий Семенов
11:04 03.07.2018
Официальный представитель МИД России считает, что личные впечатления иностранных болельщиков свели не нет все усилия антироссийской пропаганды.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Звезде» восторженные отзывы гостей чемпионата мира по футболу. По словам Захаровой, благодарственные отзывы и заявления поступают постоянно, и этому не стоит удивляться, поскольку иностранные гости теперь сами составили представление о России, несмотря на все усилия западной пропаганды.

«Это и объясняет уровень зашкаливающей русофобии, с которым мы столкнулись. Это и дело Скрипалей, и сирийская химия. Это был массированный удар по имиджу России, чтобы отговорить людей приезжать сюда. Но люди сами все поймут, прочувствуют, ничто не сможет перебороть личные ощущения», - сказала Захарова.

Она заявила также, что подобная реакция присуща гостям всех крупных мероприятий, проходящих в России. И перед каждым из низ западные СМИ обрушивают на своих читателей вал антироссийской информации. Так было, по словам Захаровой, и накануне олимпиады в Сочи.

«Олимпиада идет 10 дней, а чемпионат мира длится месяц, к тому же он проходит не в одном городе, так что западные СМИ уже не могут писать о "потемкинских деревня". Гости чемпионата могут свободно перемещаться по всей России, сами определяют, кто такие россияне, как они живут, дружелюбны они или ведут себя агрессивно. Сами решат, как ко всему этому относиться», - сказала Захарова.

Она также выразила сожаление позицией западных СМИ, которые, по ее мнению, отказались от свободы слова за какие-то бонусы.

Ранее появилась информация, что бывший защитник британской сборной Гари Невилл в своем Twitter восторженно отозвался о российском чемпионате мира, назвав его организацию и проведение лучшими из всех, что он когда-либо видел. И призвал тех, кто еще не приехал в Россию, сделать это, если есть такая возможность.  

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