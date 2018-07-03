Названо самое нарушаемое россиянами ПДД

«Какой русский не любит быстрой езды» - гласит народная мудрость. И как показывает опрос, проведенный порталом «Avito Авто», чаще всего за эту любовь наши автомобилисты и расплачиваются. Результаты опроса опубликовало издание «360».

80% респондентов рассказали, что больше всего получают штрафов за превышение скорости. Вторую строчку по популярности занимают езда с непристегнутым ремнем и разговоры по мобильному.

72% опрошенных, в целом, оказались законопослушными автовладельцами, и за полгода отдали в государственную казну не более тысячи рублей штрафов, около 25% - выплатили менее пяти тысяч, и только четыре процента оказались злостными нарушителями – за тот же период времени им пришло штрафов на сумму более десяти тысяч.