Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Этот праздник в республике отмечают с 1996 года, он приурочен к освобождению в 1944 году Минска от немецко-фашистских захватчиков.

В День независимости в столице Белоруссии пройдет военный парад.