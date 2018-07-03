Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Российский лидер подтвердил настрой на продолжение совместной конструктивной работы Москвы и Минска.
Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Этот праздник в республике отмечают с 1996 года, он приурочен к освобождению в 1944 году Минска от немецко-фашистских захватчиков.
В День независимости в столице Белоруссии пройдет военный парад.