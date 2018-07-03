На Украине предложили топить российские корабли «москитным флотом»

Видимо, открыв для себя историю брига «Меркурий», на Украине захотели полностью изменить концепцию своих военно-морских сил, и решили сконцентрироваться на создании флота из небольших, легких катеров. Об этом рассказал директор Defense Express Сергей Згурец изданию «Апостроф». По его замыслу, такие суда должны иметь на борту ракетное вооружение, «достаточное для уничтожения кораблей большего водоизмещения» и быть достаточно маневренными. Якобы, обладая этими качествами, такие корабли будут неуязвимы для военных кораблей РФ.

Згурец, однако, признал, что уже существующие катера проекта «Гюрза» более, чем бесполезны против российского флота.

«Если мы признаем, что на самом деле катера типа "Гюрза" не имеют достаточной скорости и противник может легко их уничтожить, то сколько бы мы катеров на построили, их непродолжительный боевой цикл фактически нивелирует концепцию "москитного флота"», - приводит его слова издание.

«Гюрза» - речной артиллерийский бронекатер. Он предназначен для несения боевой вахты на приграничных реках, озёрах, а также в прибрежной морской зоне.