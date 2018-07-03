Спасатели решают, как освободить найденных в Таиланде юных футболистов из подземного «плена»

Таиландские спасатели, наконец, обнаружили группу пропавших детей – детскую футбольную команду и их тренера, но пока не могут их освободить из заточения в глубокой пещере.

Как выяснилось, группа школьников во главе с наставником несколько дней назад отправилась на обычную велопрогулку. Однако начавшийся неожиданно сильный ливень заставил детей искать убежища под сводами пещеры. Ливневые воды затопили выход из пещеры – и дети оказались в плену. На следующий день были обнаружены оставленные велосипеды, родители детей забили тревогу, и начались поиски пропавших.

Пещера, пленниками которой оказались юные футболисты, протянулась более чем на 10 километров. Спасатели шли с двух сторон – им приходилось бурить отверстия для откачки воды. В одном из отдаленных сухих гротов, спустя десять дней и нашли пропавших. Все они живы, хотя и сильно истощены – все это время им приходилось обходиться без еды.

«Сегодня мы достигли результатов. Полагаю все счастливы. Не смотря на то, что мы все измотаны от работы в течении 10 дней, это самый счастливый день. И ничто не сравнится с этой новостью», - говорит Наронсак Осатанакрорн, губернатор провинции Чианграя.

Сейчас спасателям нужно придумать, как поднять детей из пещеры на поверхность, где их с нетерпением ждут родители. Пока невольным узникам доставляют воду и специальные продукты.