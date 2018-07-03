Трамп потребовал от НАТО увеличить военные расходы

Дональд Трамп требует от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, сообщило издание The New York Times. Письма с таким призывом американский президент разослал главам стран, входящих в альянс, в частности Германии, Бельгии, Канады и Норвегии. Президент недоволен тем, что союзники не достаточно тратят на обеспечение обороноспособности своих стран, а как следствие, это сказывается на безопасности всего альянса.

В письме канцлеру Германии Ангеле Меркель, Трамп напомнил, что четыре года назад члены НАТО договорились довести военные расходы до двух процентов от ВВП. Германия же, а вслед за ней и другие союзники, соглашения нарушают.

«Мне становится все труднее объяснить своим гражданам, почему некоторые страны не хотят разделять коллективное бремя ответственности за обеспечение безопасности всего альянса, а наши солдаты вынуждены рисковать собой», - приводит издание выдержки из письма Трампа.

Эти вопросы президент США намерен поднять на саммите НАТО в Брюсселе.