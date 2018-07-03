Водолазы-подрывники очищают дно бухты Золотой рог от старых боеприпасов

Водолазы-подрывники Тихоокеанского флота занимаются очисткой дня бухты Золотой рог от боеприпасов времен Второй мировой войны. Здесь, у одного из глубоководных причалов, были обнаружены сотни мин и снарядов. Сейчас водолазы аккуратно, сантиметр за сантиметром, исследуют дно бухты, о каждом своем действии докладывая руководителю работ.

Снаряды были найдены случайно: во время обычного профилактического осмотра стояночных мест в торговом порту Владивостока. Боеприпасы пролежали на дне более 60 лет. Скорее всего, их уронили в воду во время погрузки во время войны. Снаряды вскоре были скрыты под илом, и, видимо, недавно винты больших кораблей размыли грунт и обнажили подводный «арсенал».

Водолазы работают здесь уже несколько дней, на поверхность подняты сотни снарядов. Работы затрудняет тот факт, что вода здесь – мутная, и работать приходится в прямом смысле наощупь.

Работы практически не повлияли на работу порта – военная полиция лишь огородила часть пирса, около которого происходит подъем боеприпасов. В настоящее время в операции принимают участие 20 водолазов и три катера.