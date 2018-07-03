Украина пригрозила арестом акций «Северного потока -1»

Украина может инициировать арест акций «Северного потока — 1» в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева.

Она пояснила, что Украина уже обратилась в Европейскую исполнительную службу с требованием ареста активов. По словам Яковлевой, в общей сложности страна в лице компании «Нафтогаз» требует компенсировать ей примерно 8-10 млрд долларов.

Однако, нужно напомнить, что еще 13 июня Газпром, владеющий 51% акций «Северного потока -1», добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. Все украинские аргументы «против» суд счел неубедительными.

«Газпром» и «Нафтогаз» ведут в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на транзит и поставку газа. По итогу, «Газпром» якобы должен украинской компании более двух миллиардов долларов, в рамках исполнения обязательств по контракту на транзит голубого топлива. Сейчас исполнение требований арбитража приостановлено.