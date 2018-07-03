В США эксперты оценили ядерный потенциал Китая

Китай продолжает свою программу модернизации ядерного арсенала, начатую в 1980-х годах, наращивая количество и боеголовок и средств их доставки. Всего, на данный момент КНР имеет 280 ядерных боеголовок. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале Bulletin of the Atomic Scientists.

По мнению авторов статьи, такая модернизация может повлиять на китайскую ядерную политику, хотя пока никаких признаков того, что КНР готова отступить от уже существующей доктрины нет. Исследователи напоминают, что основой для нее являются принципы отказа от упреждающего удара, неприменения ядерного оружия против неядерных стран и в зонах, свободных от ядерного оружия и поддержание боеспособности минимального арсенала. Всего, по оценкам экспертов, Китай имеет 280 ядерных боеголовок. Примерно 120-130 из них являются баллистическими ракетами наземного базирования, 48 – морского.

Китайское правительство, по информации издания, еще в 2016 году заявляло, что Пекин не намерен вносить какие-либо изменения в свою ядерную политику. Напомним, что ранее США заявляли, что КНР проводит ядерные испытания в пять раз чаще, чем США.