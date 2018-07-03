Украинский авиаконцерн «Антонов» объявил о своем «возрождении»

Новый директор концерна «Антонов» Александр Донец заявил в интервью порталу ЛiгаБизнес, что слухи о закрытии предприятия преждевременны. По словам Донца, завод намерен производить до 5-6, а в перспективе и до 10 военно-транспортных самолетов Ан-178, которые востребованы у некоторых кавказских и ближневосточных государств.

Так, в настоящее время у концерна есть договоренность о поставках десяти АН-178 в Азербайджан. Осталась самая малость: найти замену российским комплектующим. Украинские предприятия, очевидно, осилить их выпуск в ближайшее время не смогут, поскольку, как заявил Александр Донец, предприятие ищет партнеров в Европе, Канаде и США. Правда, пока безрезультатно: потенциальные партнеры требуют жестких банковских гарантий, которые Украина предоставить не может. И требуют выкупа сразу 40 комплектов оборудования, чего не может себе позволить предприятие, которое пока финансируется лишь доходами от военно-транспортных перевозок собственной авиакомпании.

Тем не менее Донец уверенно смотрит в будущее и намерен, когда начнется сбыт АН-178, вернуться к гражданской версии авиалайнера Ан-155 и даже начать работу над собственным беспилотником.