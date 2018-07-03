Украинский политик назвал причину конфликта в Донбассе

Лидер украинской партии «Основа» Андрей Николаенко назвал причину возникновения вооруженного конфликта в стране и потери Крыма. В интервью телеканалу NewsOne политики заявил, что стране нужно было придерживаться нейтрального статуса, отмеченного в Декларации о независимости Украины от 1990 года. По словам Николаенко, за декларацию в 1990 году проголосовали 94 процента жителей страны.

«И если бы предыдущие президенты не дергали нас между Москвой и Вашингтоном, а делали то, что решил народ Украины в 1990 году, до независимости, то мы не имели бы сегодня проблемы с Крымом и войны в Донбассе», - заявил Николенко.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года, сразу после вооруженного переворота в Киеве. Весной того же года Крым объявил о воссоединении с Россией: за этот шаг проголосовало более 95 процентов жителей полуострова.