Полиция Великобритании подозревает в нападении на Скрипалей двух человек – СМИ

К отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны два человека, которые на следующий после совершения преступления день покинули Великобританию. Такое мнение высказали в британской полиции.

Как пишет The Sun, ссылаясь на источник, правоохранители Соединенного Королевства отмечают, что такой вывод является огромным прорывом в расследовании инцидента в Солсбери. По мнению полицейских, лица, причастные к отравлению, в настоящий момент могут находиться в России.

Также в материале издания сообщается, что главной целью для силовиков является привлечение к ответственности предполагаемых исполнителей, однако это будет непросто сделать, если они покинули Великобританию.

Напомним, Сергей Скрипаль, который ранее занимался сбором секретной информации в России в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. В случившемся Лондон обвинил Москву, не предоставив при этом никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения в свой адрес по данному делу.