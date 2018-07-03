Указ Путина об «украинских» названиях полков напугал Киев

На Украине неоднозначно отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина о присвоении 11 российским полкам почетных названий в честь украинских, белорусских и польских городов.

По мнению некоторых украинских политиков, решение российского лидера – это часть «плана по захвату страны».

«Я предлагаю вызвать силовиков в Верховную раду и дать отчет о наших возможных действиях в том случае, если начнется полномасштабное вторжение. Готовы ли мы к нему?» — приводит RT слова представителя Радикальной партии Украины.

В украинском военном ведомстве, в свою очередь, сообщили, что не понимают, как реагировать на подобные действия Владимира Путина.

«Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг?», - задались вопросом в Минобороны Украины.

При этом в ведомстве подчеркнули, что об улучшении российско-украинских отношений «не может быть и речи».

Ранее сообщалось, что 11 полков и дивизий получили почетные наименования в соответствии с указами президента России Владимира Путина, которые он подписал 30 июня.