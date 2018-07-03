Начальник генштаба ВСУ подписал приказ о декоммунизации в украинской армии

Руководитель генштаба ВСУ Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в украинской армии. Об этом он написал на своей странице в Facebook, подчеркнув, что это является «подтверждением правильности курса» вооруженных сил страны.

«Подписал приказ генерального штаба, который четко регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней управления Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет их символики», — заявил военный в социальной сети.

Так называемый закон о декоммунизации, который запрещает пропаганду символики СССР, действует на территории Украины с 2015 года.

В частности, согласно принятым нормам, в стране предполагается переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

В марте этого года сообщалось, что киевляне отказались поддержать переименование площади Льва Толстого в украинской столице.