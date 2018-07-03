СМИ сообщили о желании Трампа поговорить с Путиным один на один

Американский лидер Дональд Трамп собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным один на один до того, как представители делегаций двух государств присоединятся к переговорам.

Как передает CNN, ссылаясь на собственный источник, в ходе встречи Трампа и Путина, которая состоится в Хельсинки 16 июля, будут обсуждаться вопросы Сирии, ядерного оружия и «вмешательства в выборы».

Кроме того, по информации телеканала, в саммите будет принимать участие большая делегация помощников.

Ранее сообщалось, что в Белом доме не стали отвечать на вопрос о том, будет ли на встрече лидеров США и России обсуждаться возможность признания американской стороной Крыма российской территорией.