В России вступили в силу поправки в закон о вождении в пьяном виде

Во вторник, 3 июля, в РФ вступил в силу федеральный закон, разрешающий определять степень опьянения водителя при помощи анализа крови.

Теперь, если в крови у находящегося за рулем транспортного средства лица будет обнаружено как минимум 0,3 г спирта на литр крови, это будет являться основанием для административной ответственности.

Ранее степень опьянения водителя инспекторы ГИБДД могли определять лишь с помощью алкотестера, выявляющего содержание спирта в организме в парах выдыхаемого воздуха. Согласно изменениям, новые правила могут использоваться вместе с предыдущими.

Как сказано в пояснительной записке, определение степени алкогольного опьянения по анализу крови поможет в тех ситуациях, когда автомобилист находится без сознания после ДТП. Кроме того, согласно поправкам в закон, у водителей и правоохранителей теперь появилась альтернатива алкотестеру.