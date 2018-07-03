В Госдепе сообщили о скором визите Помпео в КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео в четверг, 5 июля, отправится в Северную Корею, где проведет встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента.

Во время встречи глава американской дипломатии намерен обсудить с Ким Чен Ыном вопрос денуклеаризации КНДР.

В ведомстве также сообщили, что затем Помпео вылетит в Токио, где он собирается встретиться с лидерами Японии и Южной Кореи для обсуждения денуклеаризации КНДР.

После этого у американского госсекретаря запланирован визит в Ханой, где он проведет переговоры с высокопоставленными вьетнамскими чиновниками, на которых также будут обсуждаться вопросы денуклеаризации Северной Кореи.