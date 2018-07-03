Глава МВД Германии и Меркель достигли согласия по вопросу мигрантов

Глава Христианско-социального союза (ХСС), который также является министром внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил, что ХСС и ХДС удалось прийти к согласию по вопросу миграции.

Как пишет газета Rheinische Post, ссылаясь на заявление политика, партии достигли договоренностей и, таким образом, Зеехофер сможет остаться в должности главы немецкого МВД.

Ранее сообщалось, что Хорст Зеехофер заявил о своем недовольстве договоренностями по беженцам, достигнутыми во время последнего саммита ЕС, и попросил отправить его в отставку с обоих занимаемых им постов.

Напомним, 1 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель провела встречу с министром внутренних дел Хорстом Зеехофером в ходе которой обсуждались решения, принятые на саммите Евросоюза. План главы МВД Германии о закрытии границ государства показался Меркель противоречащим европейским ценностям.

Саммит ЕС состоялся 29 июня. В ходе переговоров руководители 28 стран выработали единую миграционную политику, на чем настаивали в ООН из-за гибели мигрантов при самостоятельном пересечении Средиземного моря.

По итогу встречи канцлер ФРГ сообщила, что беженцы не будут самостоятельно выбирать страну для проживания в Евросоюзе, а до принятия решения о предоставлении убежища их будут селить в специальных центрах для мигрантов.