В Китае создали лазерный автомат – СМИ

Китайские ученые создали лазерный автомат ZKZM-500, который относится по своим характеристикам к специальным средствам и является оружием нелетального воздействия.

Как пишет The Sun, разработкой занимались специалисты из Сианьского института оптики и точной механики при Китайской академии наук. Автомат, который весит 3 кг, может оставлять на человеческом теле болезненные ожоги. Устройство также способно воспламенять одежду и прожигать топливные баки автомобилей.

По информации издания, оружие может вывести из строя и другую технику, а его поражающая дистанция составляет 800 метров.

Скорее всего, первыми кто станет использовать новое оружие будут контртеррористические подразделения КНР и сотрудники правопорядка.