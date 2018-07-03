В Белом доме отказались отвечать на вопрос об обсуждении Крыма на предстоящей встрече Путина и Трампа

В Белом доме не стали отвечать на вопрос о том, будет ли на встрече лидеров США и России обсуждаться возможность признания американской стороной Крыма российской территорией.

«Я не буду говорить ничего о переговорах сейчас», — ответила на соответствующий вопрос пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может признать российские претензии на Крым. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что территориальная принадлежность полуострова не может вызывать никаких сомнений.

Напомним, двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.