Археологи обнаружили в Крыму некрополь поздних скифов

Специалисты из Института археологии РАН нашли нетронутый позднескифский могильник II–IV вв. нашей эры во время раскопок, которые идут в районе строительства автотрассы «Таврида» рядом с Севастополем.

В одном из женских захоронений ученые обнаружили кувшин, стеклянный бальзамарий, амфору, нож, ожерелье из стеклянных, гагатовых, янтарных бус и три золотых лавровых листа.

Среди артефактов также выделяются перстень с вырезанной вставкой-печаткой из сердолика и золотая пронизь с подвеской каплевидной формы и сердоликовой вставкой.

В поздних мужских погребениях было найдено оружие: мечи, кинжалы, в одной из могил нашли боевой топор.

Ранее сообщалось, что археологи Российской академии наук (РАН), в ходе раскопок на месте будущей трассы «Таврида», обнаружили захоронение не менее 70 обезглавленных тел, сделанное, предположительно, во время Золотой Орды и датируемое X-XIII веками.