Путин обсудил в врио губернатора Новосибирской области развитие транспортной инфраструктуры в регионе

Развитие транспортной инфраструктуры стало одной из главных тем сегодняшней встречи в Ново-Огареве Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Регион является узловым для всей Сибири и представляет большую важность с точки зрения передвижения грузопотоков и развития экономики соседних областей. Аэропорт «Толмачево» в прошлом году поставил рекорд - перевезено более пяти миллионов пассажиров. И сейчас стоит вопрос об увеличении его пропускной способности.

«Вам нужно отдельно тоже проработать этот вопрос с Минтрансом, имея в виду весь “куст” сибирский: Новосибирск, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск. Все это нужно вместе с Минтрансом отработать: какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут распределяться потоки – и пассажирские, и грузовые. Там многое нужно будет сделать – и по качеству полосы, и по терминалам. Эти идеи пора реализовывать. Поэтому нужно к этим бумагам “ноги приделать”, как у нас по-простому говорят. Нужно прямо сейчас начать практическую конкретную работу в Правительстве», - сказал глава государства во время встречи.

Владимир Путин отметил, что недавно обсуждал с главой Минтранса развитие системы аэропортов Сибири и поставил ему задачи. Президент поручил руководителю региона держать на особом контроле этот вопрос.