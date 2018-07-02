В Google признали подпись Крымского моста на двух языках некорректной
По сообщениям компании, сейчас идут работы по исправлению некорректной подписи.
Фото: Armin Durgut/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Некорректная подпись к Крымскому мосту на картах Google будет исправлена. Об этом сообщается на официальной странице компании в Twitter.
«Мы осведомлены о некорректном обозначении Крымского моста. Наши команды работают над исправлением», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что на картах Google мост через Керченский пролив частично обозначен на украинском языке. Со стороны Тамани Крымский мост подписан на русском языке, а ближе к полуострову появляется надпись «Кримський Мiст».