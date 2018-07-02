Генсек ФИФА спутала с громом радость российских болельщиков

Генсек Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура рассказала в Twitter, что перепутала рев российских фанатов с громом после гола нападающего сборной России Артема Дзюбы в мачте 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Испании.

«Ничего себе, какая атмосфера этим вечером в „Лужниках“. Думала, что после гола Артема Дзюбы я услышала гром, но это был рев российских болельщиков», — написала Самура.

Напомним, 1 июля Россия выиграла в матче со сборной Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Артем Дзюба реализовал пенальти, но в основное и дополнительное время команды победителя не выявили. В серии пенальти точнее оказались российские футболисты – 4:3.