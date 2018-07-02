На этом нельзя останавливаться - Акинфеев о победе над Испанией
Капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев после победы над Испанией заявил, что на этом нельзя останавливаться, так как «иначе ничего хорошего не будет».
Футболист отметил, что эта победа – праздник для всей страны.
«Мы говорили до Чемпионата Мира, что нам надо объединиться. Думаю, мы это сделали. Но, на этом нельзя останавливаться иначе ничего хорошего не будет», - поделился Акинфеев.
Вратарь рассказал, что после игры стало поступать много сообщений и звонков, и он старается по возможности всем отвечать.
«Каждое СМС очень важно, потому что ты понимаешь, что люди верили»,- рассказал голкипер.
Он отметил, что эти поздравления не только ему, но и всей команде.
Напомним, что 1 июля Россия победила сборную Испании в серии пенальти. После мачта Игорь Акинфеев был признан самым ценным игроком встречи.