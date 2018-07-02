Британская королева Елизавета II отказалась от нужной операции

Британская королева Елизавета II ставит запланированные приемы выше своего здоровья. Как сообщают в Букингемском дворце, ради этого она отказалась от необходимой ей операции на коленях.

Как сообщает издание The Sun, в свои 92 года Елизавета II передвигается уже с трудом и жалуется, что ее колени «капризничают». По словам источника, королева отказывается от операции, потому что затем ей придется долго восстанавливаться.

«Она не хочет создавать шумиху. Она невероятно смелая», — подытожил собеседник The Sun.

Ранее в Лондоне прошел военный парад по случаю дня рождения британской королевы. В мероприятии приняли участие более тысячи военнослужащих Великобритании, а наблюдали за торжественной церемонией в честь старейшего монарха Европы 7,5 тыс. гостей.