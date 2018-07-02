«Коридоры» для выхода беженцев могут появиться в сирийской провинции Хама.

Важнейшими направлениями политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализации гуманитарной ситуации.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо и Латакия.

Органами местного самоуправления совместно с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем организована доставка нуждающимся жителям продовольствия и питьевой воды, оказание необходимой медицинской помощи, а также эвакуация тяжело больных в лечебных учреждениях Дамаска.

Представителями Центра по примирению враждующих сторон проведена рабочая встреча с начальником Сирийского Арабского Красного Полумесяца по согласованию доставки питьевой воды в районы Восточной Гуты и Мухаям-Эль-Ярмук.

Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс возвращения к мирной жизни. В населенном пункте Хомс проведена рабочая встреча с представителями Организации Объединенных Наций и Сирийского Арабского Красного Полумесяца по обмену информацией о планируемых работах по восстановлению объектов инфраструктуры в зоне постконфликтного урегулирования.

Состоялась встреча представителей российского Центра по примирению с членами национального комитета по примирению провинции Хама. Обсуждены вопросы возвращения беженцев из пунктов временного пребывания, уточнен список временно перемещенных лиц, проживающих в зоне деэскалации, а также рассмотрена возможность создания «коридоров» для выхода беженцев из зоны, подконтрольной незаконными вооруженными формированиями.

На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев, благодаря этому из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулось 70 966 жителей Восточной Гуты. Только за прошедшие сутки к родным очагам возвратилось 111 человек.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 15 сирийцам, в том числе 6 детям.

Проведена рабочая встреча с губернаторами провинций Эль-Кунейтра, Деръа и Эс-Сувейда по вопросу возвращение сирийских беженцев из-за рубежа. Губернаторами подтверждена готовность оказания помощи возвращающимся гражданам и их размещения в населенных пунктах указанных провинций. Об этом сообщает Министерство обороны России.

За прошедшие сутки через четыре пункта пропуска с подконтрольной боевикам территории Юго-западной зоны деэскалации выведено 5796 мирных жителей, 428 из них направлены в лагеря беженцев «Джекаб» и «Рсас» (провинции Деръа).