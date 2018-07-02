В России введут электронные трудовые книжки

Кабинет министров России одобрил идею формирования и ведения электронных трудовых книжек. Соответствующее решение было принято на заседании 28 июня 2018 года. Такое сообщение было опубликовано на сайте правительства в понедельник, 2 июля.

Законопроект должен быть внесен в правительство Минтруда, Минэкономразвития, Минфином и Минкомсвязи до 29 октября. Будет установлен переходный период и проведена информационно-разъяснительная деятельность среди сотрудников и работодателей по введению сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Для этого будут внесены изменения в государственную программу «Содействие занятости населения».

Как сообщил сайт газеты «Комсомольская правда», до 1 октября 2018 года Минтруд России совместно с другими органами власти и общественными объединениями должны создать подходы и определить этапы и сроки по переводу в электронный вид делопроизводства по кадровым вопросам.