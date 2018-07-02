Трамп пригрозил ВТО ответными мерами за «плохое обращение» с США
По мнению лидера США, организация на протяжении многих лет плохо обращалась с США.
Фото: SMG/ ZUMAPRESS/ Globallookpress
Президент США Дональд Трамп пригрозил Всемирной торговой организации (ВТО) ответными действиями за «плохое обращение» со своей страной.Об этом в понедельник, 2 июля, сообщило РИА Новости.
Американский лидер выразил надежду, что они сменят свое поведение. По его мнению, ВТО плохо обращалось с Америкой «на протяжении ряда лет».
Трамп пообещал «кое-что» сделать, если она не будет обращаться с США «как следует».