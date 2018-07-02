Евросоюз запустил санкции против Польши

Европейская комиссия (ЕК) запустила санкционную процедуру в отношении Польши. Об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном в субботу, 29 июля.

Правительство Польши получило официальное письмо с уведомлением. Варшаве дали месяц на то, чтобы дать официальные разъяснения.

Вопросы комиссии вызвал законопроект судебной реформы, в соответствии с которым министр юстиции страны может продлевать мандат судей, достигших пенсионного возраста, увольнять и назначать председателей судов. По мнению ЕК, такие возможности ставят под сомнение независимость польских судов.

В сообщении также говорится о том, что министр иностранных дел и министр юстиции Польши получили приглашение в Брюссель для оперативного возобновления диалога.

Письмо с официальным уведомлением — первый этап санкций. На втором этапе ЕК предстоит изучить ответ Варшавы, в случае, если он последует, и издать мотивированное заключение.