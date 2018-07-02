Названо место похорон актрисы Ольги Лозовой

Предположительно, актрису Ольгу Лозовую похоронят на Смоленском кладбище. Точное место и дата погребения будут точно известны завтра. Об этом рассказал «Пятому каналу» генеральный директор Театра Музыкальной комедии Юрий Шварцкопф.

Артистка умерла после подозрительной болезни в возрасте 46 лет. Лозовая являлась лауреатом Международного конкурса имени Михаила Водяного в Одессе в 2004 году. В 2005 году она стала заслуженной артисткой России, а в 2009 году ее наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее стало известно, что Лозовая должна была стать народной артисткой России.