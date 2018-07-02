Актриса Лозовая должна была стать народной артисткой России

Генеральный директор театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф рассказал, что актрису Ольгу Лозовую собирались сделать народной артисткой. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

Он признался, что известие о смерти артистки стало для всех «нокаутом». Шварцкопф рассказал, что о болезни Лозовой было известно, но считали, что «пик неприятности» позади.

Директор сообщил, что актриса работала в театре до последних дней. Он встречалась с режиссерами по поводу новых постановок, была полна надежд, а театр готовил документы на подачу ее на звание народной артистки России.

По его словам, с солисткой театра не всегда было удобно работать режиссерам из-за ее непростого характера. Шварцкопф отметил, что Лозовая была предана театру и жанру музыкальной комедии.

Он добавил, что для многих поколений артистов она будет примером самоотдачи и любви к профессии.

Артистка умерла 1 июля. По предварительным данным, ее похоронят на Смоленском кладбище.