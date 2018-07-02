Британия и США обеспокоены возможной «утечкой» разработок F-35 в Россию — СМИ

Россия может с помощью Турции узнать секретные технологии производства американского многофункционального истребителя пятого поколения F-35. С таким заявлением выступило британское издание The Telegraph.

Авторы статьи обеспокоены тем, что после покупки Турцией и американских F-35, и российских ЗРК С-400, ввиду использования и того, и другого вооружения, данные о том, как устроен истребитель, якобы попадут в Москву.

Американский сенат даже одобрил запрет продажи своих истребителей в случае, если Турция не откажется от желания купить С-400 у России. Сенатор Крис Ван Холлен выразил мнение, что получение Турцией одновременно F-35 и С-400 «поставит под угрозу национальную безопасность США» и их союзников. По его словам, покупка Анкарой обеих систем якобы «позволит русским с легкостью оценить возможности» истребителя, и «это неприемлемо».

Как сообщает The Telegraph, Британия придерживается такого же мнения, и Лондон «не хотел бы увидеть» что-то, компрометирующее его участие в финансировании разработки F-35.

Между тем, морская пехота США списала первый истребитель пятого поколения F-35B. Командование морских пехотинцев посчитало, что после пожара, который произошел на самолете в воздухе во время полета, летательный аппарат не подлежит восстановлению. Воздушное судно загорелось в воздухе во время тренировочного полета.