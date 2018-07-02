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В Windows нашли неудаляемый вирус

Екатерина Масло
19:20 02.07.2018
Хакеры создали зараженную подделку программы и выдают ее за оригинал.
В Windows нашли неудаляемый вирус
Фото: pixabay.com

Пользователи Windows обнаружили вирус в программе All-Radio 4.27 Portable, который невозможно удалить.. Об этом в понедельник сообщил портал Bleepingcomputer.

О вредоносном программном обеспечении сообщили пользователи форума Malwarebytes. Оказалось, что под угрозой заражения оказались компьютеры на операционной системы Windows. Некоторые из них пытались избавиться от этой программы, но сделать этого не удалось.

В основном пользователи жаловались на заражение после загрузки некоторых активаторов Windows. Выяснилось, что под видом ключей юзеры получали рекламный пакет aimp, который и является причиной заражения.   Хакеры подделали программу All-Radio 4.27 Portable, которая является российским бесплатным плеером для прослушивания музыки и просмотра телепередач, и теперь ее зараженную версию выдают за оригинальную.

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