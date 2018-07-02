Лукашенко рассказал о главном оружии современности
Белорусский президент считает, что с помощью «главного оружия» внешние игроки «воюют» чужими умами и «взрывают» общество изнутри.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самым действенным оружием современности стали «сфабрикованные новости» и ложные ориентиры. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщило Белорусское телеграфное агентство.
По мнению белорусского лидера, с помощью фейковых новостей и ложных ориентиров внешние игроки «воюют» чужими умами и «взрывают» общество изнутри.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова противопоставить этому свои ценности, свою правду, историю своего народа, опыт и мудрость.