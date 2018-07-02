Шнуров посвятил стихотворение «ноге бога» Акинфеева

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров воодушевился победой российских футболистов над сборной Испании, которую принес команде вратарь Игорь Акинфеев, отбивший пенальти ногой в падении. Шнуров написал стихотворение, посвященное «триумфатору».

«Посмотрел немного строго И, сомнения развеяв, Мяч отбил ногою бога. Триумфатор Акинфеев! Мы не верили покуда, Не увидели воочию, Как он нам явил всем чудо! А теперь до встречи в Сочи!» - написал Шнуров в своем профиле в Instagram.

Напомним, ранее в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании наши футболисты вырвали путевку в четвертьфинал, победив испанцев в серии пенальти.