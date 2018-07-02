Шнуров посвятил стихотворение «ноге бога» Акинфеева
Эпатажный рокер вдохновился победой россиян над сборной Испании по футболу и пожелал им удачи рифмой.
Фото: Ricardo Moreira / ZUMAPRESS.com
Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров воодушевился победой российских футболистов над сборной Испании, которую принес команде вратарь Игорь Акинфеев, отбивший пенальти ногой в падении. Шнуров написал стихотворение, посвященное «триумфатору».
«Посмотрел немного строго
И, сомнения развеяв,
Мяч отбил ногою бога.
Триумфатор Акинфеев!
Мы не верили покуда,
Не увидели воочию,
Как он нам явил всем чудо!
А теперь до встречи в Сочи!» - написал Шнуров в своем профиле в Instagram.
Напомним, ранее в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании наши футболисты вырвали путевку в четвертьфинал, победив испанцев в серии пенальти.