Волочкова приняла толпу болельщиков за своих фанатов

Анастасия Волочкова в очередной раз поразила интернет-сообщество своей завышенной самооценкой. Опубликовав в Instagram видео, артистка оставила к нему странную подпись.

«Так получилось, что люди, проходившие по переулку, где я с друзьями радовалась победе наших, спешили сфотографироваться со мной. Простите, что не всем уделила время», - заявила Волочкова.

После многочисленных обвинений в том, что она превратила радость болельщиков во внимание к собственной персоне, танцовщица отключила комментарии.