Волочкова приняла толпу болельщиков за своих фанатов
Бывшая балерина Большого театра опубликовала видеозапись, на которой она превращает праздник футбола в автограф-сессию.
Фото: instagram
Видео: instagram / volochkova_art
Анастасия Волочкова в очередной раз поразила интернет-сообщество своей завышенной самооценкой. Опубликовав в Instagram видео, артистка оставила к нему странную подпись.
«Так получилось, что люди, проходившие по переулку, где я с друзьями радовалась победе наших, спешили сфотографироваться со мной. Простите, что не всем уделила время», - заявила Волочкова.
После многочисленных обвинений в том, что она превратила радость болельщиков во внимание к собственной персоне, танцовщица отключила комментарии.