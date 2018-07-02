Ученым впервые удалось сфотографировать рождение новой планеты

Астрономы во главе с группой ученых из института астрономии Макса Планка в Гейдельберге, Германия, смогли сделать впечатляющий снимок планетарного образования вокруг молодой карликовой звезды PDS 70. С помощью одного из самых мощных телескопов в мире - ESO (VLT) международная команда впервые обнаружила молодую планету в самом начале ее формирования. Пока она получила название PDS 70b. Об этом открытии говорится на официальном сайте Европейской Южной обсерватории.

Ученым удалось определить свойства новорожденной планеты. Анализ показывает, что PDS 70b -гигантская газовая планета с массой в несколько раз превышающей массу Юпитера. Поверхность ее имеет температуру около 1000°C, что делает PDS 70b жарче любой планеты в Солнечной системе.

Темные области в центре изображения образуются из-за явления под название коронография. Это - маска, которая блокирует слепящий свет центральной звезды и позволяет астрономам обнаружить более тусклое планетарное образование. Без этой «маски», слабый свет от планеты был бы не виден из-за более интенсивной яркости PDS 70.

«Эти диски вокруг молодых звезд являются местами рождения планет, но до сих пор результаты наблюдений за ними были не столь впечатляющими»,- объяснила Мириам Кепплер, возглавлявшая первую группу ученых.

Это открытие невозможно было без новейшего телескопа ESO SPHERE. Именно его впечатляющие характеристики позволяют «увидеть» планетарные новообразования, скрытые за более ярким светом звезд.

«Результаты группы Мириам дают нам возможность посмотреть на доселе неизученные этапы формирования планет», - комментирует Андре Мюллер, руководитель второй команды исследователей.

ESO SPHERE позволяет астрономам блокировать очень яркий свет от соседних звёзд, чтобы получить лучшее представление областей, окружающих их. Он установлен на телескопе VLT в Чили.