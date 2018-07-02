Умер бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

Ушел из жизни бывший глава Гостелерадио СССР, советский и российский журналист Леонид Кравченко. Об этом 2 июля сообщило РИА Новости со ссылкой на сына журналиста Антона Кравченко.

Журналисту был 81 год. В последнее время он тяжело болел. Время и место прощания будут известны позже.

Кравченко стал председателем Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию в 1990 году. Также он был главным редактором «Строительной газеты» и издания «Труд» и первым заместителем председателя совета директоров ОАО «ТВ-Центр». Кроме того, Кравченко был главой телеграфного агентства СССР.

С 1989 по 1991 год Леонид Кравченко являлся народным депутатом СССР. С 1993 - первым заместителем главного редактора «Российской газеты», а в 1998-2003 годах руководил официальным печатным органом Федерального собрания «Парламентской газетой».