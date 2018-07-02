Убийство снайпером мэра филиппинского города попало на видео

Мэра филиппинского города Танаван Антонио Халили убили прямо во время торжественной церемонии.

Видео трагедии опубликовано на YouTube-канале Rappler. Халили и несколько его коллег встали в ряд во время исполнения национального гимна. На кадрах видны мэр в синем пиджаке и окружающие его люди в белых рубашках. Все вместе они поют гимн.

Через некоторое время раздается звук выстрела, после чего начинается паника. Музыка прекращает играть, все присутствующие разбегаются в стороны. Как сообщается в подписи к видео, мэр умер вскоре после случившегося.