На Украине разрешили не выдавать сдачу полностью

С 1 июля на Украине вступили в силу новые правила округления при расчете наличными. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский Нацбанк.

Согласно нововведениям в случае отсутствия монет мелких номиналов и продавец, и покупатель могут не отдавать точную сумму, а округлить ее в зависимости от стоимости товара.

Если сумма расчета заканчивается на одну, две, три и четыре копейки, то она округляется до нуля в сторону уменьшения стоимости, если заканчивается на пять копеек и выше, то округляется до нуля в сторону увеличения.