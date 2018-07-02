На Землю надвигается магнитная буря

Магнитная буря индекса G1 по пятибалльной шкале накроет Землю 23 июля. Помимо этого, магнитосфера будет возбужденной 15, 20 и 22 июля. Об этом говорится в прогнозе лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Такие бури могут оказывать незначительное воздействие на системы управления космическими аппаратами и электросети. В полярных широтах можно будет увидеть северное сияние.

Самая сильная магнитная буря в этом году произошла 20 апреля.

Такие явления возникают из-за взаимодействия магнитосферы Земли с потоками солнечного ветра.

Пятибалльная шкала магнитных бурь характеризует влияние этого явления на людей, животных, технику, связь и так далее. G1 - самые слабые, а G5 - экстремально-сильные бури.