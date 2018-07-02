Чудо-прыжок Игоря Акинфеева был предсказан на купюре ЦБ

Центробанк предсказал сейв Игоря Акинфеева на памятной 100-рублевой купюре, выпущенной специально к ЧМ-2018.

На купюре видно изображение прыжка футболиста, отбивающего мяч ногой, что, по мнению сотрудников Центробанка, крайне похоже на решающий сейв Акинфеева в матче против Испании.

Изображение было опубликовано на официальной странице Банка России в Twitter .

«Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной», - гласит подпись к фото.