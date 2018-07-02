Чудо-прыжок Игоря Акинфеева был предсказан на купюре ЦБ
В матче с Испанией российский голкипер отразил два 11-метровых удара.
Фото: Банк России / Twitter
Центробанк предсказал сейв Игоря Акинфеева на памятной 100-рублевой купюре, выпущенной специально к ЧМ-2018.
На купюре видно изображение прыжка футболиста, отбивающего мяч ногой, что, по мнению сотрудников Центробанка, крайне похоже на решающий сейв Акинфеева в матче против Испании.
Изображение было опубликовано на официальной странице Банка России в Twitter.
«Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной», - гласит подпись к фото.
Напомним, накануне национальная команда России победила сборную Испании в серии послематчевых пенальти, сыграв в основное время со счетом 1:1. Игорь Акинфеев отразил два 11-метровых удара в исполнении игроков сборной Испании Коке и Яго Аспаса и был признан лучшим игроком матча.