Арбитраж Стокгольма поддержал доводы «Газпрома» в споре с Польшей

Стокгольмский арбитражный суд согласился с позицией российского «Газпрома» и отказал польской компании PGNiG в изменении цен на поставки газа.

При этом, отмечается, что вынесенное решение - промежуточное и окончательное решение трибунал примет после дополнительных консультаций со сторонами процесса.

Арбитраж согласился с тем, что польская PGNiG правомочна выдвигать предложение по изменению цены на поставки газа, но не согласился с конкретным способом и ценовой формулой.

«Кроме прочего, трибунал не согласился и с доводами PGNiG о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа - это цены на хабах», - передает РИА Новости заявление «Газпрома».

Напомним, ранее стокгольмский арбитраж признал право Польши требовать снижения стоимости российского газа. Речь идет о долгосрочном так называемом Ямальском контракте, на основании которого российский «Газпром» поставляет в республику десять миллиардов кубометров газа.