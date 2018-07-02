Саакашвили потребовал вернуть ему грузинское гражданство

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал у президента Грузии Георгия Маргвелашвили вернуть ему гражданство страны. Об этом в понедельник сообщил сайт «Комсомольской правды».

Саакашвили назвал Маргвелашвили трусом, так как тот отнял у него гражданство.

«Если у него есть элементарная храбрость, если есть что-то человеческое, то пусть вернет мне гражданство», - заявил одиозный политик.

Также он попросил пустить его в Грузию и показать, кого «боятся» в стране.