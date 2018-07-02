Саакашвили потребовал вернуть ему грузинское гражданство
Бывший президент Грузии потребовал пустить его обратно в страну и позволить показать, кого в ней «боятся».
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал у президента Грузии Георгия Маргвелашвили вернуть ему гражданство страны. Об этом в понедельник сообщил сайт «Комсомольской правды».
Саакашвили назвал Маргвелашвили трусом, так как тот отнял у него гражданство.
«Если у него есть элементарная храбрость, если есть что-то человеческое, то пусть вернет мне гражданство», - заявил одиозный политик.
Также он попросил пустить его в Грузию и показать, кого «боятся» в стране.