В Киеве назвали имена россиян, которых готовы обменять на украинских заключенных

В Верховной раде Украины назвали имена россиян, которых готовы обменять на украинских заключенных.

Вице-спикер Ирина Геращенко озвучила список граждан Российской Федерации, задержанных на территории Украины. Киев готов провести их обмен на задержанных в РФ украинцев по формуле «23 на 23».

По заявила Геращенко, в списке фигурируют те россияне, в отношении которых «идут судебные процессы».

Помимо них, вице-спикер также огласила список украинских граждан, в отношении которых Киев и намерен провести обмен. В конце своего выступления Геращенко назвала их «ребятами, которые удерживаются в оккупированном Донбассе». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее эксперт, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, рассказал, чем мог быть обусловлен визит украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Салехард к осужденному за подготовку терактов в Крыму Олегу Сенцову.