Московский суд арестовал захватчика заложницы в продуктовом магазине

Савеловский суд Москвы арестовал жителя Калуги Александра Хоторянина, который захватил заложницу в магазине «Дикси» на Большой Академической улице на севере столицы. Об этом в понедельник сообщил «Интерфакс».

Судья огласил свое решение, согласно которому злоумышленник будет содержаться под стражей до 1 сентября.

Защитники обвиняемого просили избрать другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. После судебного заседания Хоторянин сообщил, что не планирует обжаловать решение об аресте.

Ранее стало известно, что мужчина захватил в заложники сотрудника магазина «Дикси» в Москве. Инцидент произошел утром 1 июля на Большой Академической улице. Отмечается, что преступник был пьян и пытался украсть товар.