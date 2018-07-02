В Кремле считают незаконными любые санкции против «Северного потока - 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции, которые могут быть введены в отношении компаний и стран, поддерживающих строительство газопровода «Северный поток - 2», абсолютно незаконны. Объяснил он это тем, что проект не имеет никакого отношения к политике и является исключительно коммерческим.

«Это исключительно международный коммерческий проект, лишенный каких-либо политических мотивов, который зиждется на принципах коммерческой выгоды тех стран, которые в нем участвуют», - заявил представитель Кремля.

Между тем финансовый директор Nord Stream 2 Пол Коркоран рассказал, что строительство газопровода может стартовать этим летом, так как уже начаты подготовительные работы на береговой части и на дне и мобилизованы трубоукладочные суда.